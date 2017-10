L’incontro con il Nobel Rigoberta Mench

Rigoberta Menchù, premio Nobel per la Pace 1992, è una grande testimone delle violenze e degli oltraggi ai diritti umani. E' donna. E' nata povera, in Guatemala. Da una popolazione di minoranza, discendente dai Maya. Oggi dirige una fondazione, è ambasciatrice dei diritti umani per l'ONU, è sempre impegnata in campagne sociali, è simbolo e riferimento per tante persone. Le abbiamo parlato il 22 maggio, a Milano. Sta raccogliendo fondi per una nuova iniziativa, Vento e Sole. Speciale LifeGate:

A cura di S.C.