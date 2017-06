L’informazione come medicina

Se si fa cadere in un lago o in un mare una goccia di una data sostanza e simbolicamente si mescola, non si può pretendere che in una bottiglietta d'acqua raccolta sulla sponda opposta sia ancora presente la sostanza in questione. Questa non è che una delle obiezioni più frequenti all'omeopatia da parte di chi sostiene con convinzione la medicina chimica e allopatica. Non parliamo poi delle diverse dinamizzazioni o del fatto, apparentemente ancor più ingiustificato, che si possa prescrivere lo stesso medicamento a chi ha un'infiammazione ghiandolare come a chi soffre di vene varicose.

Il successo dell'omeopatia

Medicina e informazione

di Loredana Filippi