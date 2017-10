E lo scudetto del fotovoltaico va all’Italia

L'Italia si piazza al primo posto per nuova capacità fotovoltaica installata e connessa alla rete nel 2011 nel mondo. Con il 33 per cento del totale, il nostro paese è riuscito a spodestare per la prima volta la Germania, unico vero competitor, ferma al 27 per cento. Al terzo posto si piazza la Cina, che però non ha superato il 7 per cento. In totale i primi dieci paesi hanno coperto il 90 per cento della potenza fotovoltaica installata lo scorso anno.

Questi i dati dell'Associazione dell'industria europea del fotovoltaico (Epia) che mostrano come l'Italia abbia connesso alla rete elettrica 9 gigawatt (GW). Un risultato notevole se si considera che nel 2010 erano stati installati "solo" 2,3 GW. La Germania ha installato 7,5 GW nel 2011, ma rimane al vertice della classifica complessiva con 24,7 GW fotovoltaici a fronte dei 12,5 GW dell'Italia.

Ovviamente il forte balzo in avanti è direttamente legato alla politica degli incentivi che il governo italiano ha messo a disposizione, tra alti e bassi, a partire dal 2010. Ma l'incertezza legislativa e l'instabilità politica sono due dei problemi che l'Italia deve risolvere per consentire uno sviluppo delle rinnovabili sano e prevedibile sul lungo periodo.

I programmi energetici dei prossimi anni devono concentrare la propria attenzione anche su altri aspetti, più strutturali. Come la creazione di collegamenti rapidi e in grado di sostenere flussi di elettricità discontinui, come quelli generati dalle rinnovabili, e il sostegno diretto delle amministrazioni locali.