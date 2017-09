L’olio d’oliva che viene dal sole

Inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico nello stabilimento aziendale, alle porte di Spoleto. Progettato e realizzato dalla società umbra Egenera, nata nel 2008, l'impianto in condizioni di piena efficienza produce una potenza pari a 195,73 kWp ed è costituito da 851 moduli policristallini fotovoltaici.



"Nell'ottica di uno sviluppo aziendale coerente con una politica eco-sostenibile, abbiamo ritenuto quella del fotovoltaico una strategia vincente - ha dichiarato Zefferino Monini, Presidente e AD Monini SpA - è una delle forme di investimento ideali in questo momento che consente di avere a disposizione un'ottima risorsa per la produzione di energia nel rispetto del territorio e dell'ambiente".



Sono moltissime le aziende che scelgono di investire in un impianto di generazione di elettricità rinnovabile. Ed è grazie anche a questo tipo di installazioni sui tetti delle aziende - che vantano delle superfici e delle esposizioni non certo indifferenti - che l'Italia può vantare lo storico traguardo degli 11 GW di potenza installata (dati GSE ottobre 2011).



Grazie ad una produzione di 240.640 kWh all'anno, questo sistema di produzione di energia rinnovabile e a basso costo in termini ambientali, consentirà una riduzione di emissioni pari a 120,32 tonnellate annue di CO2, altro traguardo che contrasta la costante crescita a livello mondiale di emissioni (pari al 5,9 % nel 2010).



Lo stabilimento di Monini, già certificato da ISO 9001:2000, attualmente vanta una capacità produttiva di ben 15.000 litri/ora; insomma, un ciclo che si chiude: dal sole che fa maturare i frutti, al sole che produce l'elettricità per spremerli.