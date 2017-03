Biodiesel e olio di colza: cosa sono questi oli vegetali e perché sono differenti

Il primo motore diesel fu messo a punto da Rudolph Diesel nel 1893 usando come carburante olio di canapa e cereali. Gli oli vegetali hanno quindi accompagnato la nascita delle prime automobili. L'olio di colza, acquistabile presso molti supermercati (e che può essere prodotto in casa) è ottenuto dalla spremitura dei semi della colza. Il biodiesel, invece, si ottiene da una miscela di oli di colza, di soia e di girasole trattati con un processo chimico denominato transesterificazione.

Cos'è l'olio di colza

Brassica napus, Brassica rapa, Brassica juncea

Cos'è il biodiesel

Come spiegato nelle prime righe, il biodiesel in Italia viene ottenuto dalla raffinazione di olio di colza, soia o girasole, e può essere utilizzato da subito puro o in miscela come combustibile sia nel settore dei trasporti e sia per il riscaldamento senza dover modificare motori o caldaie. La Commissione europea ha proposto un piano d’azione affinché la quota di biocarburanti raggiunga entro il 2020 oltre il 20 per cento del consumo europeo di benzina e diesel.

Olio di colza e biodiesel. Principali impieghi e problemi