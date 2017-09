L’olio essenziale di mimosa.

Il profumo della mimosa, ci riporta alla rinascita primaverile, è potente e penetrante, rinnova una sensazione di benessere ed è profondamente seducente. Come scrivono Maria Teresa Lucheroni e Francesco Padrini nel loro splendido e completissimo libro "Aromaterapia" (ed. fabbri 2001), permette alla donna di entrare in contatto con la sua femminilità, con la sua forza e il suo potere, dona brio e tranquillità interiore, calma l'eccesso di emotività e aiuta a sentirsi più forti e protetti. Apre le vie della comunicazione all'interno di una relazione. E' indicato nella lampada per gli aromi, come profumo personale e per bagni aromatici, per aumentare il proprio benessere e per la cura della pelle untuosa o sensibile. Si armonizza molto bene con l'olio essenziale di lavanda, un'altra pianta che presenta spiccate affinità con le energie femminili.

L'olio essenziale di mimosa, ecco un po' di informazioni: