L’omeopatia si racconta

Oltre all'ostilità ispirata da ragioni economiche o di potere, ve n'è una dettata da una chiusura a priori. A questo proposito vorrei raccontare quando, giovane studente di omeopatia, ascoltai un confronto pubblico fra medici omeopati e medici tradizionali che le si opponevano. Un omeopata, in risposta all'accusa di mancanza di prove cliniche dell'efficacia della sua disciplina, raccontò come nella Londra pervasa dal flagello dello smog degli anni Cinquanta venne fatto uno studio comparativo fra i pazienti malati di broncopolmoniti ed altre gravi complicanze curati nei vari ospedali. I malati curati nel Royal London Homeopathic Hospital furono i più lusinghieri non solo in termini di mortalità, ma anche per quanto concerneva i giorni di degenza e quindi anche per il carico economico sul Servizio Sanitario Inglese. Inevitabile fu la levata di scudi da parte di alcuni medici che tacciarono di frode i colleghi omeopatici: venne interessata la magistratura che fece sequestrare cartelle cliniche e radiografie e quant?altro potesse fare chiarezza. E chiarezza si fece: era tutto vero. L'omeopatia aveva funzionato e, in quel caso, meglio che la medicina convenzionale. A quel punto l'illustre professore si trovò costretto a replicare. E io, giovane ed inesperto studente, ero certo, anzi certissimo che questi avrebbe voluto andare più a fondo, cercare quelle cartelle, verificare l?attendibilità di quei dati. Certo, avrebbe verificato, studiato, soppesato. Ero convinto che qualora quei risultati fossero stati confermati, lui, il grande specialista, sul cui libro avevo sudato uno dei miei esami, lui per primo ne avrebbe gioito. La sua risposta invece, semplice e distaccata, fu: ?Io mi indigno per simili affermazioni?. Niente altro. Il dato di fatto è che l'omeopatia è efficace, ecco tutto. Anche su malattie importanti. E a testimoniarlo ci sono dati oggettivi quali markers, transaminasi, ecografie, TAC, e naturalmente le persone che soffrono. Paolo Campanella Medico omeopata alla LifeGate Clinica Olistica Pubblicato su LifeGate MAGAZINE n.26