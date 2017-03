L’origine dell’universo

Le fonti cinesi affermano che l'origine dell'universo, il simbolo dello Yin e Yang, che possiamo semplificandolo ricondurre al simbolo del Tao, apparve per la prima volta durante le dinastie della Primavera, dell'Autunno e degli Stati Guerrieri (dal 770 al 221 a.C.). Il Mondo del Non Manifesto non è vuoto; anche se situato al di fuori dello spazio e del tempo, ha dato origine al "Primo istante".

Choo-Hee

di Mauro Bertamè