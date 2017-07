Il simbolismo della croce

In ogni cultura che si sia interrogata sui grandi misteri dell'universo o semplicemente della natura, emerge una visione bipolare e ciclica della realtà: il tao, simbolo di origine orientale del mutuo e incessante intercambiarsi degli opposti e della loro complementarietà, ne costituisce la rappresentazione forse più conosciuta. Anche l'evoluzione recente della nostra era scientifica riconosce questa stretta interazione tra due aspetti polari, la materia e l'energia, il cui rapporto non è mai rigido e immobile ma fluido, flessibile e intercambiabile, e le polarità si trasformano ciclicamente e originano, l'una nell'altra, l'una dall'altra. Anche nelle culture andine tutto il mondo, ossia la natura "interna" come quella "esterna" dell'uomo, viene letto come alternanza di queste due primordiali polarità, che trovano simbolica rappresentazione in una concezione filosofica antichissima basata sullo studio della cosiddetta Croce del Sud, principale costellazione dell'emisfero australe, composta da quattro stelle. Questa costellazione, che riporta immediatamente ad un rapporto bipolare proprio per via del numero che la caratterizza, ha dato vita ad una concezione filosofica, matematica e religiosa, basata su di una geometria sacra che origina dal quadrato, simbolo stesso della croce andina. Un quadrato, frutto di una moltiplicazione binaria, al cui centro si trova un cerchio, diviso in una metà nera ed una bianca, la Terra, con la rappresentazione del giorno e della notte, della materia e dell'energia che la sostiene. La "croce" nel cielo, con la sua polarità intrinseca, si riflette in ogni realtà che trova espressione sulla terra: ogni essere, cosa o fenomeno, ha sempre in sé due nature, una evidente e una nascosta; porta con sé la luce e l'ombra, il maschile e il femminile cui sono attribuite, rispettivamente, le caratteristiche del sole e dell'oro al primo, della luna e dell'argento, al secondo. Tuttavia, anche in questa antica cultura esiste un terzo elemento, una "quint'essenza" per sua natura celata e misteriosa, che rappresenta il perno o il punto centrale della croce: il "punto nero" o il "vuoto" che lega i due aspetti, che nasce da essi o che, al contrario, in una visione più dinamica, li genera. In ogni luogo sacro di questa cultura infatti, si riconosce un tempio solare, un tempio lunare e un'altra costruzione, meno evidente o addirittura seminascosta. Anche qui sono inevitabili i riferimenti alle altre culture e ai loro simboli che hanno, ma solo apparentemente, una base binaria della realtà: dallo stesso taoismo e dal suo Tao al triskel celtico, al tertium non datur dell'alchimia medievale dell'occidente. Come la materia è priva di vita se non sostenuta dall'energia, questo elemento neutro - nella cultura andina legato al rame, il minerale più legato all'essere umano e nel cui "ciclo" attualmente viviamo - non è un concetto facile da spiegare né da cogliere. E' frutto delle nozze sacre degli opposti, dell'alchemica coniunctio oppositorum che genera il tertium quid, ovvero la vita. Loredana Filippi