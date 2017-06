Orzo: proprietà, tipi e ricette

L'orzo una pianta molto resistente, sia al calore che alla siccità. Viene coltivato anche nei paesi nordici, come la Svezia, fino a 70 gradi di latitudine al di là del circolo polare e sulle Alpi, fino ad un'altezza di 1800 metri. Per maturare infatti non necessita di una grande quantità di sole.

Proprietà e usi dell'orzo

I tipi di orzo

Orzo duro e orzo tenero

L'orzo perlato

L'orzo in cucina: prova le nostre ricette