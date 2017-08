L’università di Brahma Baba

E' stato all'età di 60 anni, quando la maggior parte dei suoi colleghi pianificava il proprio ritiro dalle attività, che Brahma Baba incominciò la fase più attiva e affascinante della sua vita. Figlio di un maestro di villaggio, non aveva seguito le orme del padre e si era dedicato al commercio dei diamanti accumulando un'enorme fortuna che ha sempre gestito con grande generosità, animato da amore per il suo popolo e particolarmente sensibile alla condizione delle donne, relegate ai margini della società, nell'India di inizio Novecento. Dopo una serie di forti esperienze interiori, in cui acquisì una nuova percezione sulle qualità innate dell'anima umana, nel 1936 Brahma Baba fondò la "Brahma Kumaris World Spiritual University", a Karachi, Sindh (ora parte del Pakistan). Dall'esperienza di un gruppo originario di 300 persone, che visse come comunità autosufficiente, impiegando il tempo in intenso studio spirituale, meditazione e sviluppo di sé, nacque una rete di piccoli centri di studio, che erano già 250 nel 1956. Brahma Baba lasciò il corpo nel 1969, all'età di 93 anni, lasciando due donne, Dadi Prakashmani e Didi Manmohini, come capi spirituali. Dal 1971 è cominciata la diffusione dell'Università all'estero - inizialmente Londra e Hong Kong, sotto la guida di Dadi Janki - il cui programma si era consolidato per diffondere insegnamenti e pratiche volte a risvegliare la consapevolezza e la realizzazione di sé, e a sviluppare valori spirituali, da applicare alla vita quotidiana. Questo senza entrare in merito ad alcuna religione ma, anzi, all'insegna del dialogo interreligioso, fondendo tra loro filosofie antiche, come il raja yoga, e contemporanee, come la psicologia e la comunicazione. All'inizio degli anni '80 l'Università diventa affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite come Organizzazione non Governativa, in questo ambito organizza e partecipa a dialoghi vertenti su una vasta gamma di argomenti per la promozione della pace e della comprensione in molti forum a livello locale e mondiale. Nel 1984 apre la sede nazionale a Roma e nel 1997, dopo l'apertura delle sedi di Milano e Bologna, nasce il Centro di Ritiri "Casa Sangam", vicino a Gubbio. Attualmente ci sono più di 7000 centri, in 90 paesi del mondo. Marcella Danon