L’universit

Continua la partnership tra Mitsubishi Electric e l'Università di Pisa per quel che riguarda lo sviluppo del fotovoltaico. Dopo l'impianto attivato nel 2008 sul tetto della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, è stata inaugurata in questi giorni una nuova installazione ad inseguimento all''interno dfell'area che ospita le strutture sportive del CUS (Centro Universitario Studentesco).



Questa tipologia di impianto risulta essere migliore di un'installazione a pannelli fissi, in quanto il movimento dato dagli inseguitori biassiali permette di dare il meglio, con una produzione di energia elettrica maggiore del 30%.



"Questo impianto - ha dichiarato il rettore Massimo Mario Augello - copre una piccola parte delle esigenze energetiche del CUS, ma la sua realizzazione in una struttura sportiva vuole essere un esempio di come questa forma di energia possa contribuire a far crescere lo sport".



L'impianto, che insegue il sole dall'alba al tramonto, produrrà infatti circa 4560 kWh annui e ha già permesso di evitare l'immissione di più di 3 tonnellate di CO2, pari alla piantumazione di un bosco di oltre 5000 mq.



L'importanza di questo impianto si traduce poi in un risparmio economico sulla bolletta, oltre che ad un guadagno annuo di circa 2000 euro, grazie al Conto Energia.



Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di altri impianti di diversa tipologia per poter registrare, monitorare e analizzare i dati di produzione di energia elettrica nel corso di alcuni anni, ricavando preziose informazioni sulla produttività delle diverse tipologie di pannelli nell'area geografica toscana.



"Questa collaborazione, nata nel 2006 - ha raccontato Gualtiero Seva, Division Manager di Mitsubishi Electric Italia - è finalizzata da un lato a diffondere la cultura dell'energia rinnovabile, dall'altra a permettere ai futuri energy manager di toccare con mano queste tecnologie e, in ultima analisi, per dare un sostegno economico all'università".



Ecco che l'università di Pisa si candida a diventare laboratorio per la crescita e lo sviluppo del fotovoltaico in Italia.