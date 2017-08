Avere pols, questione di stato energetico

Il polso varia secondo i momenti della giornata in quanto riflette lo stato energetico dei vari organi. Di sera il polso è più lento perché l'influenza della luna (energia fredda) aumenta, mentre durante il giorno prevale l'azione del sole sui tre sistemi energetici di Vento ,Bile e Flemma. Secondo la tradizione medica, l'orario più adatto alla lettura del polso dovrebbe essere verso l'alba quando l'influenza del sole è minima. La lettura del polso viene eseguita sull'arteria radiale all'altezza della prima piega del polso,utilizzando il dito indice,il medio e l'anulare. La pressione esercitata per la lettura del polso è molto importante:l'indice preme molto lievemente ,in pratica si può dire che tocca la pelle, la pressione del medio è più forte,quella dell'anulare più forte ancora in modo da toccare l'osso. Per semplificare possiamo dire che i testi parlano di tre polsi costituzionali, polsi stagionali,polsi che rispecchiano i disordini dei tre umori,polsi delle 7 meraviglie,polso della morte,polso demoniaco che indica che il paziente è posseduto da uno spirito maligno e polso della durata della vita. Il polso costituzionale rappresenta la costituzione del paziente che ha sin dalla nascita. Il polso costituzionale maschile è un polso che si percepisce come grosso e spesso. Il polso costituzionale femminile si presenta come rapido e sottile mentre il polso costituzionale neutro è morbido e liscio. Per il medico è importante distinguere il polso costituzionale in modo da non confonderlo con i disturbi di Vento che si manifestano con un polso superficiale e grosso, i disturbi di Bile dove il polso è rapido e sottile e i disordini di Flemma con il polso morbido e liscio. In ognuna delle 4 stagioni predominano uno o più elementi;in inverno l'acqua(umore Flemma), in estate il fuoco(umore Bile)....Questi elementi e sistemi energetici influiscono sulle energie sottili e di conseguenza sui polsi dei vari organi. Il polso di un individuo sano non rimane lo stesso in tutte le stagioni. Ad esempio ,un polso veloce sotto l'indice in pieno estate può essere interpretato come un disturbo del cuore se non si tiene conto del polso stagionale. Polsi dovuti allo squilibrio dei tre umori:1) il polso dovuto ad un disturbo dell'umore Vento è vuoto, ciò vuol dire che quando lo si preme il polso scompare ,inoltre il polso "da Vento" è fluttuante e zoppicante perché non è stabile sia per quanto riguarda il ritmo che l'intensità. 2)se il disordine è dovuto all'umore Bile,il polso viene percepito come rapido e teso, più lo si preme e più diventa teso e duro in profondità. 3)il polso dell'umore Flemma è profondo, lento e di consistenza globulosa. Oltre a questi polsi esistono anche i polsi che forniscono informazioni sul futuro del paziente,sulla gravidanza,sui famigliari ;questi polsi vengono chiamati "polsi meravigliosi". L'esame del polso non è semplice, richiede parecchi anni di esperienza.