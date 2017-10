La berlina elettrica nell’anima

È appena approdata sul mercato italiano e già fa parlare di sé. La nuova berlina della casa tedesca si distingue per efficienza: è la regina tra le auto di lusso. Grazie al 2.0 TFSI accoppiato al motore elettrico, i cavalli a disposizione sono 245 e permettono di raggiungere 235 km/h, con uno sprint da 0 a 100 in soli 7,7''. Ma sono i 6,3 l/100 km a stupire con emissioni di CO2 pari a 147 g/km. Un record per la categoria. Prestazioni dovute da un telaio che pesa solo 231 kg e realizzato in lega di alluminio e dal motore elettrico da 54 CV che permette di percorrere 3 km in modalità elettrica. Start&Stop, 5 modalità di guida, regolazione delle sospensioni in base allo stile di guida, "Audi lane assist" che vede le linee stradali, difficile elencare tutti i pregi tecnologici dell'A8. Gli interni si riconoscono subito per linee eleganti e la qualità artigianale. I passeggeri posteriori sono coccolati, grazie a sedili regolabili, equipaggiati con la funzione di ventilazione e massaggio. Luci. Da provare il sistema di navigazione che permette di trovare una destinazione o un telefono tracciando le lettere con un dito sullo schermo. In questo modo non si distoglie lo sguardo dalla strada. Tralasciando l'ottimo impianto acustico, la possibilità per i passeggeri di collegarsi al web tramite wireless, rimane la soluzione preferita. Ombre. La casa dei quattro anelli stupisce come sempre per qualità e prestazioni. Un'auto da sogno che in pochi però potranno provare.