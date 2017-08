La bici a Islamabad fa una piccola rivoluzione. Per ridurre traffico ed emissioni

Ridurre le emissioni di gas serra e utilizzare le due ruote per gli spostamenti nella capitale. Questo l'intento dell'iniziativa tenutasi a Islamabad qualche settimana fa, e organizzata da una delegazione dell'Unione europea in Pakistan e dal Wwf. Una settimana dedicata ad aumentare la consapevolezza sugli effetti dei cambiamenti climatici nel Paese e per sensibilizzare i cittadini di Islamabad sulle alternative all'auto o alla motocicletta.

Auto e moto producono un quinto delle emissioni

La bici a Islamabad ha conquistato tutti