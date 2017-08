Cacciatori di crimini

La caccia è contro natura

In un solo anno i fucili dei cacciatori italiani sparano sul territorio del Belpaese 500 milioni di cartucce. A raccoglierle tutte se ne farebbe un mucchio di 11.000 metri cubi. Vengono così disperse nell'ambiente 17.500 tonnellate annue di piombo sotto forma di pallini: un diluvio di frammenti velenosi che si accumula sul fondo di laghi, fiumi, stagni e boschi italiani, che già non godono di salute eccelsa. Senza contare le tonnellate di plastica dei bossoli non raccolti dai cacciatori (che pure per legge avrebbero l'obbligo di farlo). Non male, per una categoria che afferma di amare la natura...

La caccia è contro gli animali

La caccia è contro gli uomini