La casa degli eco-chef

In un’epoca in cui mode, tormentoni mediatici, feticismi e idiosincrasie alimentari di ogni genere rendono più che mai vivace e strategico il settore della cucina e del cibo, accade spesso che i professionisti del ramo, ovvero gli chef, assurgano ormai al rango di vere e proprie star. Al netto di ogni deriva divistica, gli chef si presentano tuttavia come una categoria assai eterogenea e, all’interno di essa, ha cominciato da tempo a delinearsi sempre più nitidamente la corrente degli eco-chef, che si contraddistinguono per l’uso esclusivo di materie prime biologiche, la predilezione per i prodotti di stagione e a chilometro zero, oltre ovviamente all’obiettivo di minimizzare inquinamento, sprechi e danni all’ambiente. Insomma, indipendentemente dal suo specifico orientamento alimentare, che può contemplare, a seconda dei casi, non solo pietanze vegetariane o vegane ma anche pesce o carne di provenienza accuratamente selezionata, l’eco-chef si prefigge tutta una serie di accortezze e standard qualitativi sostenibili che inevitabilmente si riflettono anche sul suo peculiare approccio ai temi dell’abitare, dell’arredamento e dell’energia. Qui diventa più che mai evidente la sua deformazione professionale, ossia la tendenza a soffermarsi sui dettagli tecnici e a propendere per le soluzioni più innovative e sperimentali.

Dall'ingegnere ambientale alle certificazioni degli impianti

Natura dentro e fuori

La stanza meno frequentata della casa

Avanguardia alimentare ed energetica