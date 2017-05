La casa dei professionisti dei social media

Posto, ergo sum. Socializzo via web, dunque esisto. Una simile incontestabile metamorfosi del buon vecchio cogito cartesiano rappresenta uno dei tratti peculiari della nostra epoca, in cui i contenuti mediatici veicolati attraverso Facebook, Twitter, Instagram e i vari altri social network costituiscono ormai la componente preponderante della comunicazione tout court, a livello sia individuale sia aziendale. Al di là di ogni valutazione di merito riguardo al complesso fenomeno (i cui esiti più estremi possono apparire talvolta quasi perversi) resta evidente il dato di fatto, ovvero quella sorta di permeabilità bizzarra e surreale tra il "dentro" e il "fuori" delle nostre vite, tra la dimensione privata delle mura domestiche e la loro pubblica accessibilità, tra il nostro mondo intimo e la sua raffigurazione esteriore. Curiosare nell'habitat privato degli addetti ai lavori, ovvero di coloro che operano quotidianamente come professionisti dei social media, ci consente di percepire con inedita chiarezza i termini concreti di questa trasformazione pervasiva che, in misura più o meno accentuata, incide inevitabilmente sullo stile di vita di tutti noi.

Ambienti domestici a prova di conference call

La sostenibile leggerezza dell'open space

Rivisitare o dissolvere il classico binomio "casa e bottega"

Professionisti dei social media: iperconnessi, domotici e assetati di elettricità