”La” dove osano gli Omega: incontro con Flavia Vallega

Flavia Vallega è una cantante, una ricercatrice, una compositrice di musica a 432hz. Grazie a questo numero l'ho incontrata, per cercare di capire l'importanza di comporre musica, usando questa frequenza. E' assodato che la frequenza per eccellenza definita naturale è proprio a 432hz. Tutta la natura è "accordata" con questa frequenza. I delfini, le balene (la frequenza di emissione del loro canto è a 8hz, non udibili, il 432hz è la frequenza 54 volte più alta sulla scala frequenziale dei multipli degli 8) gli uccelli quando parlano al mondo emettono suoni alla frequenza di 432hz. "La caratteristica di questa frequenza" dice Flavia Vallega "è quella di portare pace e benessere nel luogo dove suona. Riporta il balance tra i nostri due Emisferi Cerebrali", stato armonico Beta-Alpha. Già. Perché durante la Seconda Guerra Mondiale la maggior parte della musica e dei suoni erano prodotti anche a 450hz. Questo per portare ad uno stato di esaltazione le truppe che dovevano essere cariche e supermotivate… e non potevano essere di certo "sintonizzate" con il battito di Madre Natura. Attualmente tutta la musica prodotta dallo Show Business è composta a 440hz. La caratteristica di questa frequenza è quella di attirare maggiormente l'attenzione di chi ascolta. Più la frequenza sale di valore, maggiormente è lo stato di esaltazione che provoca sulla nostra psiche. Eccita. Agita. E con alcuni generi, questo non fa che rendere più accattivante il prodotto per essere più commerciabile. Molti medici e studiosi asseriscono che il motivo per cui una parte del corpo si ammala è perché la relativa frequenza si è alterata e, conseguentemente, il corpo vibra in modo disarmonico. Dunque, suonare e ascoltare musica sincronizzati a 432Hz farebbe risuonare il nostro corpo e la natura che lo circonda in modo naturale, donando un senso di pace e benessere, indipendentemente dalla durezza della musica che si è scelto di suonare o ascoltare. Flavia Vallega ha terminato un nuovo cd "Inner Voices" che presto potrete ascoltare in rari concerti dal vivo, a 432hz. Intanto potete scoprire qualcosa di più digitando www.myspace.com/flaviavallega432hz