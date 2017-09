La Grola, una collina bio da salvare. Con una festa

Vigne, ulivi e ciliegi da anni coltivati secondo il metodo dell'agricoltura biologica, terre da anni teatro di tante iniziative di solidarietà e progetti di cooperazione con il Sud del mondo. Un palazzo da 'montagna incantata' (è un ex sanatorio), una villa e un parco secolare che giacciono in stato di completo abbandono... Un anno fa, il 4 luglio del 2002, la Provincia di Verona annunciò di voler mettere all'asta la Collina della Grola. Il rischio era perdere un patrimonio di valore incommensurabile come questo. Allora un gruppo di associazioni, di cittadini, di sindaci della Valpolicella insieme alla Cooperativa agricola Ottomarzo hanno dato vita alla Cooperativa Le Terre della Grola Onlus. Oltre a raccogliere le quote per rilanciare un'offerta d'acquisto alla Provincia, la cooperativa Terre della Grola si è da subito posta l'obiettivo di risistemare anche gli immobili. È una storia di solidarietà e di amore per la terra: da qui nasce l'idea di lanciare una grande campagna di azionariato popolare e di raccolta fondi. L'idea ha affascinato e coinvolto centinaia di persone provenienti dal territorio veronese ma anche da altre parti d'Italia: e così, in un anno, sono state raccolte più di 300 quote non solo tra i cittadini della Valpolicella ma anche da tutto il Veneto, dalla Liguria e dalla Sardegna. Per promuovere il progetto sul territorio si sono inoltre costituiti Comitati di paese a S.Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, S. Pietro in Cariano, Bussolengo e Verona. A sostegno economico si sono attivate Lega Coop, il Consorzio italiano vini, il Credito cooperativo di Marano di Valpolicella e il Banco popolare di Verona e Novara che nel mese di giugno ha donato un contributo di 10 mila euro. Sono risultati importanti, frutto dell'entusiasmo di tante persone che vogliono riunirsi per salvare e presidiare la magia verde di un luogo. Un entusiasmo e una passione che meritavano di essere festeggiati... Così, sabato 5 luglio presso la Cà Verde di S. Ambrogio di Valpolicella, a partire dalle 17,00 si potrà passeggiare tra banchetti enogastronomici e le bellezze naturali del posto. Vi saranno giochi e animazioni per grandi e bambini, e momenti di riflessione e di bilancio sul progetto. Alle 18,30, dopo il brindisi per il primo anno di attività e la degustazione dei vini e dei formaggi biologici, Letizia Tomassone, pastora valdese della comunità di Verona, Luana Zanella, parlamentare e ambientalista, don Luigi Adami, sacerdote e il contadino Luigi Aldrighetti animano il dialogo "La terra abitata: percorsi possibili per il recupero del territorio". La serata sarà l'occasione per presentare il nuovo opuscolo della cooperativa dedicato agli immobili delle terre della Grola che saranno oggetto di un concorso di idee, rivolto a tutti: a partire da settembre i cittadini della Valpolicella saranno chiamati a dare una destinazione d'uso alle strutture che verranno recuperate dalla Cooperativa e gestite da imprese sociali del veronese. Durante tutta la festa saranno aperti gli stand enogastronomici. La serata si concluderà con le musiche anni '70 e '80 degli Arusnates. L'impegno, la festa, il radunarsi per salvare una collina verde: gesti bellissimi di valore antico, sano, civile.