La Lamborghini solare

Lamborghini Solare . Lamborghini inaugura la sua nuova strategia ambientale aumentando la sua potenza. Non delle auto, ma dell'impianto a pannelli fotovoltaici di cui s'è dotata: 1,4 MegaWatt di potenza installata. Questo enorme impianto fotovoltaico sui tetti delle catene di montaggio Lamborghini è solo uno dei primi passi per migliorare l'efficienza energetica e diminuire i consumi. Il sito produttivo di Sant'Agata Bolognese, in poco meno di due anni, è stato interamente rinnovato: dall'utilizzo della domotica, per una gestione intelligente dei consumi elettrici e del calore, alla coibentazione dei tetti, per una minore dispersione energetica. Questi interventi hanno portato ad una riduzione di emissioni di CO2 del 30%. "Siamo partiti dal nostro sito produttivo per allargarci a tutta la catena di fornitura, coinvolgendo anche i nostri fornitori - afferma Ranieri Niccoli, direttore della produzione industriale - riducendo in questo modo più del 50% gli imballaggi a perdere, quindi meno carta e meno plastica che deveno essere riciclati, mentre abbiamo ridotto più di un terzo i rifiuti prodotti per autovettura costruita". Possiamo aspettarci una Gallardo ibrida o elettrica? Non ancora, purtroppo. Queste sono auto estreme, uniche per cilindrata e prestazioni. Ma, come confermato da Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborghini S.p.A., l'azienda sta lavorando per renderle più leggere, per l'ambiente: si lavora per migliorare il rapporto peso-potenza, per ridurre gli attriti, per utilizzare biocarburanti o si studiano materiali innovativi in fibra di carbonio, in collaborazione con la Boeing, per rendere le auto più leggere, arrivando ad una riduzione del 18% di emissioni di CO2. Ecco come un'azienda simbolo di eccellenza nel mondo, ma che comunque produce autovetture non certo virtuose dal punto di vista ambientale, può attivarsi e agire per migliorare il proprio impatto e per essere un po' più sostenibile.