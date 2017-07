La mitica Mehari ritorna, colorata e stravagante. Ma con un’anima elettrica

Da sempre simbolo di libertà, semplicità, spensieratezza, la Citroën Mehari per anni è rimasta il sogno di molti appassionati, tutti lì in attesa che tornasse, un po’ come la 2CV. Ve lo avevamo anticipato mesi fa, adesso, finalmente proprio in questi giorni una delle vetture più stravaganti della storia è tornata. L’originalità è rimasta, insieme alla voglia di rompere gli schemi, di essere diversi, di godere il viaggio in modo semplice e istintivo. Anzi, la E-Mehari, nei concessionari in questi giorni dopo una gestazione più lunga del previsto, ha fatto di più; è rimasta sfrontata e irriverente, colorata e “plasticosa” come l’originale. Ma ha aggiunto un’anima contemporanea e sostenibile, elettrica.

Giusta giusta per l'estate

L'originale nasceva nel 1968

Semplice ma tecnologica

200 km di autonomia e batterie in "affitto"

Leggera e di plastica: l'idea venne a un nobile