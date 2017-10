One more time with feeling, la musica e il dolore di Nick Cave in un documentario

Nei titoli di coda si sente la voce dei figli Arthur ed Earl intonare un brano di Marianne Faithfull mentre Nick Cave suona il piano. Così si chiude il documentario One more time with feeling, un film di Andrew Dominik sul cantautore australiano che ha commosso il pubblico della 73ma Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Non un semplice rockumentary, ma un modo - forse l'unico - per Nick Cave e sua moglie Susie di esprimere quel dolore immenso in seguito alla tragica perdita del figlio 15enne Arthur la scorsa estate.