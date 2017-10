La nuova Auris full hybrid

La nuova Auris full hybrid è la prima station wagon di segmento C ed arriva nelle concessionarie, a un prezzo di lancio di promozione . Un ennesimo primato, anche se nelle Toyota ormai lo si dà per scontato in quanto sono stati i primi a proporre questa tecnologia e chissà per quanti anni ancora detteranno legge. L'obiettivo era proporre un'auto che consumi poco, ma non cara come una turbodiesel. Spaziosa, ma non enorme, sui quattro metri e mezzo. Ora, ecco la prima station wagon per la gamma Auris. Mancava solo questa familiare nella gamma delle ibride Toyota che adesso è completissima, davvero ampia e articolata. La station wagon è più lunga di una trentina di centimetri rispetto alla berlina, tutti dedicati al bagagliaio ai vertici della categoria per capienza, la cui soglia è perfettamente a filo col piano di carico ed è ben 10 cm più bassa e accessibile rispetto alla sorella a due volumi. Oggi a produrre le auto ibride sono in molti, ma il sistema Hsd di Toyota - Hybrid Sinergy Drive - è rimasto un esempio di semplicità e affidabilità. Questo modello è oggi equipaggiato con il 1.8 Vvt-i a ciclo Atkinson, abbinato a un motore elettrico; insieme queste due unità (comandate dal cambio a variazione continua E-Cvt) forniscono alla vettura una potenza di 136 CV, che permettono un'accelerazione 0 - 100 km/h in 11,2 secondi e una punta massima di 175 km/h autolimitata elettronicamente. Alle alte velocità in autostrada ovviamente i benefici nei consumi si riducono, arrivando a fare a 130 km/h 12 km con un litro. Ma la vera sorpresa è in città, dove si viaggia moltissimo in elettrico e si possono fare anche 20 km con un litro. Una station wagon cittadina, dunque, urbana, comoda, col suo paio di taglie in più rispetto alla berlina a tutto guadagno di spazio e comfort. In auto, il computer di viaggio ben presto indica un consumo medio di meno di 5 litri ogni 100 km. Inutile sperare di eguagliare i dati d'omologazione ottenuti in laboratorio (3,6 litri ogni 100 km in media per la versione base ActiveEco, 3,7 per la versione Lounge con cerchi da 17"), ma è sempre una gran bella andatura, soprattutto per il portafogli. Il serbatoio è solo da 45 litri. E poi, la giardinetta Auris in modalità emissioni zero (selezionabile sulla consolle tramite il pulsante EV Mode) sibila in silenzio per un paio di chilometri a 50 km/h. Secondo la casa, le emissioni della Toyota Auris Hybrid Sports sono da record: solo 85 gr/km di CO2.

Luci Spazio, spazio, spazio. Che l'Auris Touring Sports sia molto spaziosa si nota appena seduti a bordo, nei posti comodi davanti e dietro e con l'ottimo bagagliaio (la sua capacità può variare dai 530 dmc disponibili con 5 persone a bordo ai 1658 dmc che si possono ottenere abbattendo il divano posteriore sdoppiato asimmetricamente). Una sensazione comprovata dalle misure, bindella alla mano - lo spazio medio per le gambe è 23 cm - ed esaltata dal tetto panoramico Skyview (optional) che regala una luminosità straordinaria. E' nell'abitabilità il suo punto di forza: 5 comodi posti accessibili agevolmente anche per chi siede dietro e un baule identico a quello delle versioni a benzina e turbodiesel, visto che le batterie non invadono gli spazi vitali, sotto i sedili posteriori, in zona sicura.