La Parigi di Brassaï al Palazzo Ducale di Genova

C'è tempo fino al 24 gennaio 2016 per visitare al Palazzo Ducale di Genova la mostra fotografica Brassaï pour l’amour de Paris che raccoglie gli scatti del fotografo, nato in Transilvania, ma vissuto lungamente a Parigi. Un vero e proprio innamoramento che è ben raccontato dalle sue fotografie in bianco e nero (250 fotografie vintage e una proiezione) e dalle atmosfere che riesce a trasmettere con forza. Grazie a questa mostra Genova si stringe a Parigi e la celebra nel miglior modo possibile in questi difficili giorni: regalando a tutti, a chi già la conosce e a chi vorrebbe visitarla, il meglio di questa città.

La Parigi di Brassaï

La fotografia che racconta