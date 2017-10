La Parigi underground delle aree ferroviarie

Mai illudersi di conoscere a menadito la Ville Lumière. È proprio quando ritieni di averne ormai disvelato ogni volto, sfaccettatura o atmosfera peculiare che Parigi torna a stupirti, confermandosi la capitale inesauribile ed imprevedibile che solo con ingenua approssimazione potevi reputare ormai familiare. E se è vero che, come sentenziava Hemingway, “Paris is a moveable feast”, ovvero un incanto che persiste nella memoria di chiunque l’abbia visitata, a partire da oggi la sua inconfondibile “festa” viaggia perfino sulle rotaie ferroviarie, o più esattamente tra i grigiori di alcune stazioni o aree dismesse. La SNCF, cioè la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi, ha infatti intrapreso negli ultimi mesi un’opera di riqualificazione e valorizzazione di una serie di spazi periferici del tessuto urbano, trasformandoli in fucine di creatività “alternativa”. Ex-depositi ferroviari, stazioni in disuso o angoli semisconosciuti di scali cittadini solitamente anonimi, sono stati adibiti, previa selezione effettuata dalla SNCF Immobilier attraverso un pubblico bando di concorso, a palcoscenici di jam sessions di avanguardia, a sedi espositive di mostre a tema o semplicemente a inediti luoghi di ritrovo per la stagione estiva ed autunnale. Ed ecco che i margini diventano avamposti di una città che si dilata, inaugurando altrettanti nuclei di aggregazione, ciascuno dei quali dotato di una programmazione ad hoc e ovviamente inserito, attraverso Facebook ed altri social network, nel circuito del passaparola mediatico.

La Station - Gare des Mines

Le Grand Train

Le Perchoir de l'Est