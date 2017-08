La piccola Ford si fa grande

La nuova city car voluta da Ford rivoluziona il concetto di spazio nell'abitacolo, a partire dall'innovativo sistema Ford Easy Access Door: grazie all'inserimento del montante centrale all'interno delle porte anteriori e alle porte posteriori scorrevoli, si crea uno spazio di accesso di un metro e mezzo, tanto da poterci caricare una bici. La piccola Ford , per merito del motore Ecoboost 1.0 a tre cilindri, consuma fino al 15% in meno rispetto alle concorrenti, mentre l'efficiente diesel 1.6 TDCi vanta solo 104 g/km di emissioni di CO2. Le soluzioni tecnologiche sono quelle tipiche di un'auto da segmento superiore; grazie al SYNC è possibile collegare i vari supporti tecnologici all'auto oltre che gestire le telefonate e la riproduzione della musica con comandi vocali. Il sistema è inoltre in grado di leggere a voce gli SMS in arrivo. Luci Ford punta molto sulla sicurezza. B-Max è infatti equipaggiata con il sistema Active City Stop, in grado di frenare automaticamente, evitando incidenti quando l'auto è a basse velocità. Le prestazioni e la facilità di guida dell'Ecoboost a tre cilindri sono tali da fare invidia a motori ben più potenti. Start & Stop integrato. Ombre Per garantire all'interno dell'abitacolo spazi comodi per cinque persone, il bagagliaio, con i sedili in posizione normale, risulta essere leggermente sacrificato.