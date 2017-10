La Porsche studia per diventare elettrica. La Tesla trema

Non si sa se saranno i futuri modelli di Boxster, sarà la berlinona Panamera o sarà il suv Cayenne a montare la trazione 100% elettrica che la Porsche sta sviluppando. Si sa che lo sta sviluppando, secondo le parole del capo della Porsche Matthias Muller al giornale tedesco Auto Motor und Sport: “la Casa persegue lo sviluppo della tecnologia EV”. Non è un fulmine a ciel sereno, Porsche ha già dimostrato il suo interesse nel campo delle auto elettriche con la 918 Spyder plug-in hybrid e, nel 2011, con tre prototipi di Boxster E che hanno girato per tre anni intorno a Stoccarda per un programma pilota. La Boxster E ha due motori elettrici, uno per ogni asse, che producono una potenza combinata di 240 CV e spingono la vettura da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Le questioni tecnologiche aperte sono due, e riguardano una l’assetto e stabilità di una vettura sportiva con un carico supplementare di pesanti batterie, l’altra l’autonomia. Sempre secondo le parole di Müller, l’autonomia a cui la futura Porsche tende dovrebbe arrivare a 400 km. Sarebbe un passo avanti considerevole, dato che la Boxster E di tre anni fa arrivava a 160 km. Le questioni commerciali puntano invece sulla Tesla Motors, che a partire dallo sviluppo della prima Tesla Roadster su base della spiderina Lotus Elise s'è subito posizionata in competizione proprio con Porsche, prima che con Bmw e Mercedes. Se la Porsche elettrica sarà la Boxster, avrà nel mirino l’erede della Tesla Roadster. Se sarà la Panamera, sarà la Tesla Model S. Comunque, la caccia è aperta, e si fa elettrizzante. Anzi, elettrica.