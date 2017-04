La scelta facile e difficile dell’energia pulita per la casa

La transizione energetica verso le rinnovabili è partita. In tutto il mondo i maggiori investimenti sono sulle nuove energie pulite, i giganti dell’hi tech fanno funzionare i loro potentissimi server a energia solare ed eolica – vantandosene pubblicamente – e fioccano i dati dei sorpassi delle fonti pulite su quelle fossili, dalla Scandinavia alla Cina. Tanto è vero che, secondo gli analisti, nemmeno i governi più reazionari e legati al petrolio potranno frenare questo inarrestabile sviluppo. In Italia i trend sono come al solito altalenanti. Grazie ai vari Conti energia abbiamo il primato europeo per quota di fotovoltaico sui consumi nazionali, però non sfruttiamo appieno l’energia eolica e, se si tratta di mettere al bando le trivellazioni petrolifere nei nostri mari, non riusciamo a pronunciarci con una bella maggioranza schiacciante.

Scegliamo noi, ora, l’energia pulita per casa nostra

La scelta dell’energia, il gesto più efficace e importante per ridurre la CO2

