Semina e trapianto, tutto quello che c’è da sapere per coltivare un orto perfetto

Anche in un paese piccolo come l’Italia le differenze di latitudine e altitudine si fanno sentire e non permettono di coltivare le piante nello stesso periodo in zone diverse. Anche se talvolta le condizioni cambiano addirittura all’interno della stessa valle per la diversa esposizione, non lasciatevi scoraggiare, provate a seguire il calendario delle semine e dei trapianti e nel frattempo chiacchierate con i vostri vicini per scoprire i segreti della vostra zona e attrezzarvi nel mondo giusto.

I semi

La semina in semenzaio

La semina in pieno campo

Il trapianto

L’orto e il cosmo