La Sicilia ha un sogno ambizioso, la mobilità elettrica

Di una Sicilia in cerca di una mobilità più sostenibile vi avevamo già parlato due anni fa, quando grazie al progetto di Sibeg, un imprenditore locale, sull’isola la presenza di colonnine di ricarica e di auto elettriche ha avuto un primo, significativo, impulso. Adesso, la seconda isola italiana per flussi turistici (la Sardegna rimane in testa alla classifica), ci riprova e con l’accordo siglato ieri a Palermo fra enti locali, Renault e il noleggiatore Sicily by Car (la più grande realtà locale con oltre 5mila auto) si pone un obiettivo ambizioso: permettere ai turisti in visita di poter noleggiare un’auto elettrica per visitare l’isola a basso impatto.

Sicilia, parte il progetto Eco Tour

Duecento Zoe elettriche a noleggio

Molto dipenderà dai comuni che aderiranno