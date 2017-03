Spesa di marzo, frutta e verdura di stagione

Come fare la spesa di marzo? L'inverno è al termine, gemme e germogli annunciano il risveglio della natura. I germogli fatti in casa sono perfetti in questo periodo, con la loro ricchezza di vitamine e di proprietà depurative. Oltre ai classici germogli di cereali e legumi provate i germogli di fieno greco, dal gusto piacevolmente amarognolo. Sono particolarmente facili da far crescere e danno un tocco speciale alle insalate e ai panini imbottiti, specialmente insieme alla ricotta.

Frutta e verdura di stagione

Spesa di marzo

sono in via di estinzione