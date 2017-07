Jason Hamacher, batterista punk a tutela della cultura siriana

Jason Hamacher si è definito in varie occasioni: "Un musicista con una macchina fotografica, non un artista". In effetti a Washington DC, sua città d'origine, lo conoscono soprattutto come il batterista dei più conosciuti gruppi punk harcore locali come Frodus, Decahedron, Regents. Ma Jason si è riscoperto grande amante della musica nella sua accezione più totale, nonché un bravo fotografo, e i recenti avvenimenti del conflitto in Medio Oriente lo hanno purtroppo trasformato anche in "custode" della cultura siriana. La storia inizia nel 2005 quando i Decahedron - progetto che Hamacher coltiva insieme a Shelby Cinca dei Frodus e Joe Lally, già batterista dei Fugazi - si sciolgono e Jason inizia a pensare a un nuovo impegno musicale insieme a Bill Nesper e Nathan Tsoi, rispettivamente batterista e tastierista. La difficoltà nel trovare una chiave di lettura per un gruppo con due batterie e una tastiera, spinge Jason e compagni a concettualizzare la nuova band come "un'orchestra rock"; e quando Bill Nesper telefona a Jason per metterlo al corrente di aver trovato "alcuni canti serbi" che avrebbero potuto ispirare il suono dell'orchestra, Hamacher capisce male: "La Siria!! Incredibile!". E la chiamata si disconnette. Nasce così, da un fraintendimento, il percorso di studio di Jason della cultura medio orientale e, più nello specifico, di quella siriana. In verità già aveva visitato paesi come Israele, Egitto, Giordania e Turchia e, proprio durante un suo soggiorno in Turchia, aveva acquistato e amato il libro From the Holy Mountain di William Dalrymplela. Quando, durante la telefonata con Nesper, Hamacher capisce erroneamente "Siria", la sua mente va subito a quel libro, alla parte in cui si parla di un monastero nel deserto abitato da monaci che eseguono canti di eccezionale bellezza.