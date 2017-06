La tecnologia elettrica è pratica ed economica. E sempre più divertente

La Citroën E-Mehari è stata la prima beach car a propulsione elettrica dell’era moderna e ha, di fatto, aperto la strada a una nuova interpretazione, meno seriosa, della mobilità a batteria. Una testa di ponte con un unico difetto: il prezzo superiore a 26.000 euro. Per porre rimedio a questa smagliatura, in Francia – che a quanto pare è la nuova patria delle “spiaggine” – è stata riportata in auge un’altra auto da puro divertimento. Anch’essa a zero emissioni. La Mini Moke è tornata. A meno di 14.000 euro.

La linea di un tempo e la tecnologia elettrica di oggi

La Moke EV è un’elettrica ricaricabile ovunque

20 cavalli e 70 km/h per l’elettrica Moke EV