La top ten delle auto Eco.. e quelle no

Nella "Top Ten Best" delle auto Eco, le più pulite in commercio svettano due auto ibride, naturalmente. Ma nei piazzamenti migliori c'è qualche positiva sopresa: due piccole diesel, utilitarie, ma anche auto medie a benzina. Evidentemente le accortezze tecniche per inquinare meno si possono trasversalmente applicare a ogni tipo di motorizzazione. "Top Ten Best"

Honda Civic Hybrid

Toyota Prius

Opel Corsa 1.3CDTi

Toyota Yaris 1.4 D-4D Manual

Renault Modus 1.2 16V VVT

Daihatsu - Sirion M300

Citroen - C1 1.1

Toyota - Aygo 1.0 Manual

Peugeot - 107 Manual

Fiat - Panda 1.3