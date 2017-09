La Bio Domenica torna in piazza il 3 ottobre.

"Parlare di agricoltura biologica significa parlare di ambiente, di tutela della biodiversità, di salute, di alimentazione e gusto, di benessere animale, di consumo critico e responsabile, di commercio equo e solidale e di finanza etica. Per queste ragioni l'Aiab (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) in collaborazione con Coldiretti e Legambiente organizzano per il 3 ottobre 2010 l'11esima edizione della Bio domenica. Le iniziative si svolgeranno nelle piazze delle maggiori città italiane dove si potranno degustare le migliori produzioni biologiche, incontrare i produttori per ricevere informazioni sulle tecniche di produzione e sulle caratteristiche degli alimenti biologici. In ogni città l'iniziativa sarà caratterizzata dalle produzioni tipiche locali: a Napoli si potrà gustare la pizza fatta con ingredienti bio, a Genova il pesto biologico, a Roma il vino dei Castelli, a Firenze l'olio e il farro, in Sardegna i malloreddus e il torrone..." (fonte biodomenica.it) Ecco gli approfondimenti che LifeGate ha realizzato e raccolto per voi: Agricoltura biologica