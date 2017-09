La Biotransenergetica

La Biotransenergetica, dopo il fallimento spirituale della psicologia classica, costituisce la disciplina più avanzata di cui l'uomo contemporaneo possa ora disporre per raggiungere il proprio benessere emozionale. Sintesi preziosa fra le più antiche conoscenze sciamaniche e i più moderni risultati della medicina solistica, ha messo a frutto le più recenti acquisizioni della fisica quantistica per darci la rappresentazione del nostro essere biopsichico, come un aggregato di energia che vibra in totale sintonia con la risonanza transpersonale del Cosmo. La Biotransenergetica ha potuto così scoprire un metodo preciso per permettere a ognuno di noi di risvegliare gli strati più profondi del proprio inconscio, di rivederli in piene sicurezza emozionale, di acquisire la capacità di padroneggiare completamente i propri stati di coscienza, e di ricostituire il rapporto originario di armonia con l'Essere, indispensabile per vivere felici. Fino a rendere possibile l?accesso alle vette inesprimibili dell'esperienza mistica.