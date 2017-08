La bottiglia del futuro

Già presente in molti supermercati degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, potrebbe essere commercializzata, entro l'anno prossimo, per la prima volta anche in Italia. La nuova bottiglia di bioplastica verrrà distribuita dall'Acqua Sant'Anna, società di imbottigliamento, che attinge dalle fonti di Vinadio, nel cuneese. Per ottenere la bioplastica, si parte dalla fermentazione del mais, processo velocizzato da un macchinario che ha la capacità di rendere più rapida la fermentazione (che avverrebbe naturalmente per contatto del prodotto con l'aria), per arrivare così alla materia prima, l'acido polilattico. Da qui viene ricavato il polimero (una catena ripetitiva composta da uno stesso tipo di molecole), che andrà a costituire il materiale termoplastico. Attualmente questo materiale viene utilizzato per i bioimballaggi, ovvero per gli imballaggi di prodotti alimentari biologici. In questo modo viene eliminato tutto il processo di produzione del PET, materiale plastico costituente le normali bottiglie in commercio, evitando così le emissioni prodotte dalla lavorazione del petrolio, con una riduzione del 50% di produzione di Co2. La bio-bottiglia è biodegradabile al 100%. Ciò significa che una volta terminato il suo utilizzo, la si può tranquillamente conferire alla parte organica dei nostri rifiuti, così da essere lavorata ulteriormente per produrre il compost. La bottiglia non si scioglie a contatto con l'acqua, in quanto il processo di biodegradazione avviene in particolari condizioni e cioè grazie alla presenza di batteri che lavorano proprio in assenza di ossigeno (processo definito anaerobico). Non sarà di certo la panacea di tutti i mali, ma se l'idea prendesse piede anche per le grandi distribuzioni, di certo verrebbero evitate tonnellate di plastica che alla fine finirebbero in discarica.