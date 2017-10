L’importanza della camera da letto nel riposo

Se camera e letto sono parte di un ambiente sano è assicurato un buon riposo, in caso contrario a lungo termine le conseguenze saranno sgradevoli. Però molto più importante della quantità è la qualità del sonno, su cui influisce l'individuo e la disposizione e l'arredamento dell'ambiente. Lo stress e la tensione possono provocare insonnia. Per rilassarsi prima di andare a letto ci si può distendere con un bagno caldo con oli essenziali calmanti, oppure con guanciali che emanano aromi rilassanti. La camera da letto deve essere preferibilmente posta sul retro della casa, lontana dai rumori stradali. Da evitare le zone più rumorose dell'abitazione come quelle adiacenti o soprastanti locali di servizio, cucine e bagni. Per avere una atmosfera più tranquilla sarebbe bene evitare di mettere televisori e telefoni. I ritmi naturali di sonno e veglia sono influenzati dai cicli quotidiani e stagionali del sole. Un ambiente notturno con le finestre esposte al primo sole mattutino accompagna il risveglio, mentre un balcone esposto al tramonto è riposante. Sono diversi i fattori che concorrono a un riposo negativo: la camera arredata con materiali sintetici, letti di metallo, lenzuola sintetiche, effetti dei campi elettromagnetici. In primo luogo bisogna esaminare il nostro modo di dormire e individuare le zone a rischio nelle camere. Allergie e sostanze tossiche. Purtroppo anche la camera da letto deve fare i conti con la contaminazione da sostanze chimiche e tossiche. Cuscini e materassi di poliuretano espanso, trapunte di poliestere, moquette sintetiche, mobili in truciolato emettono esalazioni chimiche, inquinano l'ambiente e possono scatenare reazioni allergiche, emicranie e stanchezza. Anche le vernici a base di derivati della lavorazione di petrolio e le carte da parati di vinile aumentano la contaminazione chimica. E' bene sostituire subito tutti i materiali sintetici con fibre e tessuti naturali anallergici. E' bene dormire su materassi a molle imbottiti di fibre naturali oppure non magnetizzati, rivestiti da tessuti naturali. Radiazioni elettromagnetiche. Sappiamo per certo che disturbano i ritmi del sonno indebolendo la sua funzione rigenerante. Di notte si interrompa la corrente elettrica in camera per mezzo di un disgiuntore e si scelgano cavi schermati per gli impianti nuovi. Geopatie. I luoghi disturbati da queste energie possono rendere il sonno meno tranquillo, si ipotizza che possano anche far insorgere gravi malattie. I luoghi più negativi sono quelli in cui le griglie di Hartmann o di Curie si incrociano in una faglia sotterranea che ne amplifica l'azione. I sintomi sono l'insonnia e l'ammalarsi spesso senza una ragione apparente. Il rimedio consiste nello spostare il letto in una parte diversa della stanza o utilizzando una coperta isolante sotto il letto.