La carta d’identità dell’acqua

Acqua minerale naturale Tutte le acque riportano questa scritta, indipendentemente dal fatto che siano state più o meno addizionate di anidride carbonica. Addizionata di anidride carbonica Dicitura obbligatoria per le acque minerali alle quali viene aggiunta anidride carbonica per renderle "frizzanti". Un'acqua può essere anche "totalmente degassata", se è stato tolto il naturale contenuto di anidride carbonica, oppure "parzialmente degassata", se è stato solo diminuito. Analisi Devono obbligatoriamente essere riportati i dati delle analisi, il nome del laboratorio e la data in cui sono state effettuate. Le analisi chimiche e batteriologiche devono essere ripetute almeno ogni 5 anni. batteriologica Un'acqua minerale definita "microbiologicamente pura" è priva di qualsiasi microrganismo pericoloso per la salute. Senza questo prerequisito l'acqua non può essere commercializzata e destinata al consumo umano. La dicitura è ridondante: nessuna acqua può essere commercializzata se non è microbiologicamente pura! chimico-fisica

