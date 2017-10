La Casa3Litri di Basf a Roma!

Uno dei più importanti progetti italiani di edilizia abitativa è in via di costruzione a Saline di Ostia Antica, sulla scia di Casa3Litri di Ludwigshafen, in Germania. E' Casa3LitriRoma, di cui Basf è promotrice. Il progetto vede la partecipazione di altri importanti partner, tutte aziende unite nell'impresa di migliorare la qualità della vita - e dell'ambiente - attraverso l'utilizzo di materiali innovativi ed efficienti. Il cantiere è stato inaugurato nel dicembre 2005 e si prevede che la consegna dell'immobile, composto da tre nuclei abitativi, avverrà entro la fine dell'anno 2006. L'obiettivo di Casa3LitriRoma è la realizzazione di un'abitazione a basso consumo energetico: solo 3 litri di combustibile per metro quadrato di superficie abitabile all'anno. Per raggiungere l'ambizioso obiettivo sono stati impiegati particolari materiali ad alta tecnologia, pannelli di polistirene ad alto assorbimento infrarosso di ultima generazione per ottimizzare il comfort abitativo, un intonaco per interni a cambiamento di fase in grado di trattenere o rilasciare adeguatamente il calore, speciali infissi in PVC, un sistema di ventilazione meccanica controllata igroregolabile, un impianto di riscaldamento a pavimento, sistemi di partizione di interni con tecnologia a secco che utilizzano strutture metalliche, gesso rivestito e isolante in intercapedine. Casa3LitriRoma costituisce un esempio di casa di classe A che, in base alla certificazione energetica, significa massima efficienza, minimi consumi e comfort ai massimi livelli. Tali performance vengono raggiunte in condizioni abitative standard, ossia analoghe a quelle a cui siamo usi nella vita di tutti i giorni. Forse non siamo poi così lontani dalla realizzazione di una città a misura d'uomo che rispetti le esigenze del cittadino ma anche quelle del suo ambiente. Del... nostro, ambiente. Silvia Dugo