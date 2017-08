Da quanto tempo si beve la cioccolata?

I Maya bevevano la "cioccolata" almeno già dal 600 a.C., secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'Università del Texas. Lo studio spinge indietro la data dell'usanza del bere una bevanda a base di cacao da parte delle popolazioni centroamericane - di ben mille anni. Terry Powis, archeologo, ha scoperto tracce di cacao in tre cuccume di ceramica a Colha, un sito archeologico Maya nel Belize. Usando il sistema di datazione del carbonio-14, gli archeologi sono stati in grado di stabilire che quei vasi sono stati fatti tra il 600 e il 250 a.C. Powis ha poi mandato 5 grammi di campioni in polvere a W. Jeffrey Hurst, analista capo di Hershey, che con il metodo della cromatografia liquida (HPLC) e la spettrometria di massa ha stabilito la presenza di teobromina, un composto naturale che si trova nel cacao. Hurst, che nel giornale "Nature" spiega i dettagli, parla di cioccolato: "Non era proprio 'cioccolata' come la usiamo oggi, ma una polvere di cacao cotta e mescolata con acqua e spezie. Ma insomma, nel colore e sapore, forse non così dissimile da quella che conosciamo noi".