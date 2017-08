La colonna allo specchio nel piede

Se proviamo a guardare il profilo interno del nostro piede e lo confrontiamo con l'immagine della nostra colonna vertebrale, riconosceremo subito una particolare simmetria, o anatomica analogia, fra le curve che caratterizzano queste diverse parti del corpo. Nel piede troviamo infatti esattamente proiettate le curve fisiologiche della colonna (lordosi cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare, osso sacro), ben riconoscibili sia nella visione plantare, dal punto di vista cioè della pianta del piede, sia in quella mediale o laterale (o del profilo interno). Per fare un esempio la prima falange dell'alluce, insieme al profilo del polpastrello riflette, anche visivamente, la forma della nuca e la rotondità del cranio mentre la seconda falange richiama l'immagine del collo e della cosiddetta lordosi cervicale. Man mano che si scende poi verso il tallone, ecco la curva (cifosi) formata dalle vertebre toraciche, che corrisponde all'articolazione metatarso-falangea, e la grossa lordosi lombare proiettata in quello che viene comunemente definito l'arco plantare. Nel tallone infine, si trovan riflessi l'osso sacro ed il bacino. Tecnicamente, esiste una corrispondenza precisa tra queste zone riflesse ed una possibilità di intervento terapeutico da operarsi, per così dire, "a distanza". Ma ecco la cosa più curiosa e singolare: ciascuno ha esattamente il "suo" piede, che corrisponde alla forma della sua colonna. Ogni variazione di questa complessa struttura portante, si riflette con precisione in una analoga formazione (o deformazione) del piede. Un appiattimento della curva lordotica lombare, ad esempio, dovuto ad errore posturale come il basculamento anteriore del bacino, comporta un analogo appiattimento dell'arco plantare del piede. Al contrario, l'aumento della curva lordotica lombare determina, nel piede, un'accentuazione della sua parte cava. Loredana Filippi