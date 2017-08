La comunicazione vien mangiando

Nei primi anni il cibo diventa un elemento che favorisce il contatto fisico, e quindi emotivo, con la madre. Già prima della nascita il feto viene alimentato attraverso il cordone ombelicale e dopo la nascita, attraverso la suzione del capezzolo il bambino si nutre, ma anche si tranquillizza e rafforza la relazione con la madre stessa. Successivamente i genitori insegnano al figlio come stare a tavola, come usare le posate e come non sporcarsi con il cibo. E quando il bambino si rifiuta di mangiare alcuni alimenti, spetta ai genitori il compito di convincerlo, usando mille espedienti per stimolarlo a sperimentare. Se il bambino, ad esempio, non vuole mangiare la verdura, bisognerà convincerlo dell'importanza di questo tipo di alimento. Per fare ciò sarà inutile parlargli delle carenze di vitamine, ma bisognerà trovare nel suo mondo argomenti convincenti, utilizzando personaggi delle fiabe e dei cartoni animati (ad esempio Braccio di Ferro) o comunque che fanno parte dell'immaginario infantile. La scelta stessa del tipo di alimentazione contribuisce a favorire la comunicazione, basti pensare ai genitori vegetariani che devono spiegare ai figli come mai non mangiano alla stessa maniera dei loro piccoli amici. Tutto ciò diventa utile per i genitori stessi che vengono stimolati a immergersi nel mondo dei propri figli, aiutandoli a comprendere meglio le loro emozioni. Il cibo quindi diventa un collegamento bidirezionale che rinforza il contatto emotivo e affettivo di entrambi. L'utilità di questa funzione risulta particolarmente importante in questo momento storico, dove la cena serale, spesso, diventa l'unico momento in cui la famiglia si riunisce e il bambino ha finalmente la possibilità di stare con i genitori e i fratelli. Dr. Stefano Cagno Dirigente Medico Ospedaliero, disciplina Psichiatria