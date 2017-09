La condizione di dieta permanente

La restrizione cognitiva comporta due stadi completamente opposti: nella prima, caratterizzata da un controllo eccessivo, il soggetto blocca le proprie sensazioni alimentari e domina il suo comportamento (atteggiamento tipico della fase dieta), la seconda è la condizione di disinibizione e di perdita del controllo che assume forma di crisi iperfargiche, compulsive e bulimiche. II dottor Jean-Philippe Zermati in questo libro, intende dimostrare che le perdite di controllo dell'individuo sono in realtà una conseguenza del fallimento degli stessi tentativi di controllo. Inoltre vuole spiegare come il fatto che il soggetto perda di vista le sensazioni alimentari diventi la causa del suo aumento di peso. L'intenzione è provare che la condizione psicologica in cui si pone la persona (la paura di ingrassare), è in grado di trasformare la sua relazione con il cibo fino a modificarne il comportamento alimentare e condurla ad aumentare di peso o a impedirle di perderlo. Un esempio. Molte persone sono convinte che, per dimagrire sarebbe meglio favorire alcuni cibi ed evitarne altri. Si sentono autorizzate a consumare tranquillamente e senza limiti grandi quantità di verdura, frutta, cereali e "alimenti light" (quelli che piacciono tanto agli americani) perché, dicono, "tanto non fanno ingrassare"... Non è vero! come non è realistico pensare che esistono cibi "proibiti". E' più ragionevole ammettere: qualsiasi alimento fornisce calorie che, assunte in eccesso, espongono al rischio di ingrassare. Nel cervello di ognuno di noi c'è un vero e proprio contatore di calorie molto più efficace di tutte le tabelle di composizione degli alimenti. E' proprio questo il centro che bisogna far lavorare, senza ascoltare i regimi alimentari che impongono dosi e alimenti. Purtroppo di fronte alla proliferazione delle diete... Purtroppo di fronte alla proliferazione delle diete e dei comportamenti di restrizione bisogna anche ammettere che il numero di persone in balia delle diete è in costante crescita alimentato da una società in cui i problemi di peso sono affrontati sempre più precocemente, talvolta sin dall'infanzia, e con metodi deleteri. In realtà per mantene il proprio peso basterebbe mangiare quando si ha fame, smettere quando si è appagati e lasciarsi guidare da una sorta di pilota automatico...si, perché è utile ricordare che l'alimentazione è una fuzione essenziale per la sopravvivenza e la riproduzione, regolata inconsciamente dal nostro corpo. Bisogna imparare ad ascoltare e rispettare il nostro corpo: ci fornisce informazioni sui suoi fabbisogni. Il corpo parla attraverso le sensazioni alimentari: non dispone di altri mezzi per esprimersi! I messaggi ricevuti sono discreti, ma molto chiari per chi li sa ascoltare...dicono cosa mangiare e in quali quantità, a seconda del gusto e del bisogno energetico di ognuno...si tratta di un meccanismo preciso capace di autoregolarsi. Tuttavia dietro questa immensa semplicità si nasconde la complessità, altrettanto estrema, di un dispositivo costituito da fattori biologici, psicologici e sensoriali dettati dai condizionamenti sociali. Guarire dai problemi di peso non consiste solo nel dimagrire, ma anche nel riconcigliarsi con gli alimenti e con se stessi, per vivere in armonia con ciò che ci circonda. Richiede di considerare l'individuo nella sua interezza, senza ridurlo al numero dei chili da perdere. a cura di Sonia Tarantola tratto dal libro: Jean-Philippe Zermati, Dimagrire senza diete, tecniche nuove