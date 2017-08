Per le mani, crema al cioccolato bianco e altre delicatessen

Il freddo e i suoi effetti sulla pelle, li conosciamo tutti. Rossore, secchezza e altri disagi. Specie per le mani. Non tutti invece sanno che le creme in commercio potrebbero non essere la soluzione più indicata. L'effetto protettivo della glicerina non è eccellente, mentre vaselina e paraffina sono derivati dal petrolio, si ottengono dai residui di petrolio come sottoprodotto delle raffinerie. In più, il loro effetto idratante è finto. Nel senso che trattengono acqua e impediscono la traspirazione - un po' come farebbe il cellophane - e... sappiamo bene cosa succede a livello microbiologico in quelle condizioni di umidità e di difetto di traspirazione.

Crema balsamo al cioccolato bianco

30 grammi di cioccolato bianco;

50 grammi di cera vergine d'api;

50 grammi di olio di cocco;

1 cucchiaio di olio di girasole spremuto a

freddo (è importante);

20 gocce di olio essenziale di

lavanda;

5 gocce di olio essenziale di ylang

ylang

(oppure 30 gocce di olio essenziale di

arancio dolce)

Come si fa

Mettete l'olio di cocco e la cera d'api in un pentolino a bagnomaria fino a far fondere completamente. Aggiungete il cioccolato e l'olio di girasole, ottenendo un fluido omogeneo. Togliete dal bagnomaria per far raffreddare un po' e aggiungete gli oli essenziali. Versate in un piccolo stampo, ad esempio il vasetto di plastica degli yogurt, e mettete in frigorifero. Dopo almeno un'ora estraete il balsamino dallo stampo: chiuso in un sacchettino o in un barattolo si conserva a temperatura ambiente per 2 mesi, il doppio in frigo.

Come si usa:

Subito dopo essersele lavate, passarsi tra le mani bagnate il panetto di balsamo come una saponetta.

Crema alla calendula per pelli fragili

1 pezzetto di cera d'api grande quanto una nocciola;

3 cucchiaini di oleolito di calendula (già fatto con capolini di calendula fatti macerare in olio extravergine d'oliva per 30 giorni);

1 cucchiaio di acqua distillata di fiori o di acqua tonica all'argilla;

10 gocce di olio essenziale di geranio;

5 gocce di olio essenziale di lavanda

Come si fa

Mettete la cera in un pentolino e ponete a bagnomaria. Quando la cera si sarà dissolta completamente aggiungete l'olio. Tolto dal fuoco, unirvi l'acqua a goccia a goccia, come nella maionese. Aggiungete gli oli essenziali.

Crema base per le mani

1 pezzetto di cera d'api grande quanto una nocciola;

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva;

1 cucchiaio di acqua distillata di fiori o di acqua tonica all'argilla;

15 gocce di olio essenziale a scelta

Come si fa