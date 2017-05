La cucina delle Janas

Sono delle creature magiche, misteriose, delle fatine che vivono a stretto contatto con la natura e la terra e detengono saperi e conoscenze antichi. Forse le incontrerete, chissà. Si dice che le janas vestano di rosso, amino indossare collane di corallo e oro e che per proteggere la loro pelle bianca e delicatissima si spostino solo di notte. Sono piccine e vivono in caverne piene di ori e pietre preziose. Conoscono bene gli uomini, sanno discernere quelli buoni da quelli cattivi; un tempo vivevano in sintonia con loro, ma quando qualcuno, spinto da avidità, decise di rubare i loro tesori, l'idillio si ruppe e le janas si ritirarono a vita separata. Non leggeremo esattamente la loro storia: l'autrice - appassionata foodstylist e foodblogger, magica, perché nel suo cognome 'De-iana' si nasconde una delle nostre fatine - ha voluto dedicare a loro, le sapienti conoscitrici della terra questo curioso libro e ha voluto che l'attenzione si concentrasse sulle erbe selvatiche, che queste creature magiche conoscevano bene. Troverete ventitre erbe, quelle suggerite dalle fatine e utilizzate in diverse ricette: primi, carni, pesce, verdure, dolci, marmellate, sciroppi e liquori. Non è un libro di ricette, non è un trattato di fitoterapia, non è un libro di leggende sarde, eppure è un po' di tutto questo. Del resto, si sa, nei piatti migliori gli ingredienti sono vari, ben e dosati e miscelati e questo sembra essere un buon esempio. Shhh! L'avete sentita? "Quell'erba lì sulla riva del fiume, aggiungila nella minestra di stasera!", è una jana che vi sta dando dei suggerimenti. Non l'avete sentita? Questo libro vi verrà in aiuto: troverete alcuni spunti per conoscere le erbe di campo, quelle che magari fino a ieri avete considerato erbaccia e che da domani potranno essere un ingrediente magico (è il caso di dirlo) per i vostri piatti e la vostra salute!