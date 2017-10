La cucina naturale in pratica

La cucina naturale, intesa come cucina che valorizza il cibo dal punto di vista del gusto e della salute, presuppone alcune semplici regole, che ci serviranno per cambiare gradualmente le abitudini senza traumi e ampliando i nostri "orizzonti gastronomici". Le regole fondamentali sono: 1. Scegliere ingredienti di qualità: gli alimenti biologici, ad esempio, oltre a essere più sani perché privi di residui di pesticidi, sono anche molto più ricchi di vitamine e di sali minerali e anche molto più gustosi e profumati. 2. Ridurre i tempi di cottura: la cottura prolungata riduce il contenuto vitaminico e nutritivo dei cibi, e a volte li rende meno digeribili. Ad esempio la verza cruda si digerisce in 2 ore, quella cotta in 4-5 ore. 3. Evitare soffritti, rosolature e bruciacchiature: i grassi troppo cotti possono essere nocivi per il fegato e per l'intestino; nelle parti del cibo annerite o rosolate (soprattutto se si tratta di cibi proteici) possono formarsi sostanze cancerogene. Un piccolo trucco: quando preparate un soffritto di cipolla o di altre verdure, mettete nella padella l'olio e le verdure tutte insieme a freddo (cipolla e aglio sotto, il resto sopra), quindi accendete il fuoco. In questo modo la temperatura di cottura si mantiene bassa e i grassi non si alterano. 4. Cucinare con olio extra vergine di oliva: è il massimo dal punto di vista nutritivo, è antiossidante e anticolesterolo, resiste bene alla cottura senza produrre sostanze tossiche, è molto saporito e quindi ne basta poco per condire. Meglio di così... 5. Sfruttare le sinergie nutritive: ad esempio, il betacarotene delle carote viene assimilato molto di più (quasi 4 volte di più) se le si condiscono con olio o burro. Vietate le insalate scondite! 6. Non sprecare i nutrienti: ad esempio, quando si cuociono i cereali integrali, è bene mettere poca acqua, in modo che venga assorbita tutta e non si buttino via vitamine e minerali insieme all'acqua di cottura. 7. Usare i condimenti a crudo: è il sistema più pratico e veloce per fare, ad esempio, un piatto di pasta gustoso, digeribile, e molto ricco di vitamine e minerali. 8. Usare erbe aromatiche e spezie: oltre a favorire la digestione e a far conservare meglio i cibi, consentono di ridurre il consumo di sale, e permettono una enorme varietà di accostamenti gustosi e creativi. Via libera alla fantasia, no alla cucina insapore, monotona e deprimente. Francesca Marotta