La cura in omeopatia

Il malato è come una serratura, e l'omeopata come un fabbro che studiandola arriva ad individuare una chiave capace di aprirla. Una volta che il malato è stato curato, cessa la causa prima che alimenta il problema. La malattia scompare, per così dire, dall'interno e spesso lo fa in un tempo molto più breve che con altre forme terapeutiche. Spesso si dice che l'omeopatia "funziona ma richiede tempo", questa affermazione è inesatta: dipende dalla malattia che stiamo curando. Un principio fondamentale dell'omeopatia è che il rimedio curativo è uno e uno solo alla volta... non ha senso far girare due chiavi nella serratura. Se un leone entra in una stanza affollata, si può assistere a reazioni diverse: una persona - presa dal panico - si lancia dalla finestra; una seconda si mette a gridare; una terza si aggrappa al lampadario; un'altra si finge morta; e l'ultima tenta il tutto per tutto scagliandosi contro il leone. Sono strategie diverse, diversi modi di affrontare lo stesso problema. La malattia è come il leone; i malati sono invece le persone che lo incontrano. Aiutare ciascuna di queste persone, vuol dire potenziare le loro capacità di difesa: dare una scala a chi vuol salire sul lampadario; fornire un coltello al coraggioso che vuole lottare col leone; e così via... dare un coltello al primo e una scala al secondo sarebbe solo deleterio. Ecco un altro principio dell'Omeopatia: la cura è individuale...è come mandare l'organismo a lezione anziché farlo "copiare" con farmaci che non correggono lo squilibrio costituzionale. In Omeopatia la terapia va scelta in modo mirato, in funzione della strategia adottata da ciascun malato. Pierluigi Lattuada