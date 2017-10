La cura di Andrés Beltrami

All'inizio è fuori, sulla soglia, e viene aggredito dal cane. È un uomo venuto da lontano, spinto dal mare, che ora non riesce nemmeno ad alzarsi. Sul suo fianco una lunga e profonda ferita, segno evidente di lotta e violenza. Ma chi è, cosa gli è successo e perché è qui? La donna non gli chiede nulla inizialmente, anzi, decide di accoglierlo nella casa, sua e del padre, e di prendersi cura anche di lui. Lo fa con il silenzio essenziale dei gesti e con la discrezione che una lunga solitudine le ha donato. Tra loro, pochissime parole. Nello scenario della baia in cui è ambientato il romanzo d'esordio del giovane Andrés Beltrami ci sono pochi dialoghi e pochi routinari gesti: l'atmosfera complessiva è eterea, come quella che si può respirare in alcuni momenti dell'alba o del crepuscolo, quando gli oggetti e le persone hanno una luce speciale, metafisica. Quando si apprezza la solitudine e i ritmi si fanno rallentati, distesi. Tuttavia, nella luce evanescente del romanzo ci sono zone oscure: i periodi continuano a singhiozzare e in alcuni punti la lettura fatica a procedere, perdendo molto vigore. Peccato. In queste pagine ci sono tante domande, ma non ci sono risposte esplicite: sebbene le storie di ogni personaggio non vengano raccontate apertamente, le suggestioni e gli accenni riescono a dare pienezza e spessore ad ognuna di loro. Quella di una donna schiva, che ha fatto della cura per gli altri la sua vita, ma che ora vuole fuggire. Quella di un padre immobilizzato a letto dalla malattia, ma tenace nei confronti della vita. E quella dello straniero, ferito, provato da un lungo viaggio, con una storia da raccontare e una lettera da scrivere e da spedire.